Митинги в Ереване: протестующие хотят договориться с полицией

“С утра 21 апреля планировалось провести митинг, однако полиция воспрепятствовала проведению шествия. Организатор протестов депутат Никол Пашинян обратился к сторонникам с призывом собраться в шестом Норкском массиве, чтобы представить предложение полиции и определить дальнейшие действия”, — пишет издание.

Также сообщается, что в ответ на действия полиции участники митинга пытались прорвать кордон, в результате чего некоторых активистов задержали.

Отмечается, что накануне Пашинян заявил, что сегодня акции по блокированию улиц и дорог продолжится. 20 апреля участники акции перекрыли дорогу в аэропорт, пытались воспрепятствовать продвижению автомобиля министра обороны.

При этом, все действия митингующих сопровождаются беспрерывными звуками вувузел и сигналами автомобилей, в результате сами участники лишены возможности слышать призывы и распоряжения Пашиняна.

Напомним, в пятницу, 20 апреля, во время протестов в столице Армении, Ереване, задержали 233 активистов.