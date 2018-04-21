Мітинги в Єревані: протестуючі хочуть домовитися з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Поліція перешкодила проведенню ходи в Єревані, після чого організатор мітингів закликав прихильників зібратися у шостому Норкському масиві, подати пропозицію поліції і визначити подальші дії. Про це повідомляє інформаційне агентство “Новини Вірменії”, передає УНН.
“З ранку 21 квітня планувалося провести мітинг, проте поліція перешкодила проведенню ходи. Організатор протестів депутат Нікол Пашинян звернувся до прихильників із закликом зібратися в шостому Норкському масиві, щоб представити пропозицію поліції і визначити подальші дії”, - пише видання.
Також повідомляється, що у відповідь на дії поліції учасники мітингу намагалися прорвати кордон, в результаті чого деяких активістів затримали.
Зазначається, що напередодні Пашинян заявив, що сьогодні акції по блокуванню вулиць і доріг продовжиться. 20 квітня учасники акції перекрили дорогу в аеропорт, намагалися перешкодити проїзду автомобіля міністра оборони.
При цьому, всі дії мітингувальників супроводжуються безперервними звуками вувузел і сигналами автомобілів, в результаті самі учасники позбавлені можливості чути заклики і розпорядження Пашиняна.
Нагадаємо, в п’ятницю, 20 квітня, під час протестів в столиці Вірменії, Єревані, затримали 233 активістів.