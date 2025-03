Митинги во Франции: протестующие подожгли вход в полицейский участок

Цитата

"Нападения в Ренне на полицейский участок, совершенные вандалами, являются неприемлемыми», — написал в Twitter министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Le canon à eau intervient pour éteindre l'incendie devant le commissariat de police #rennes pic.twitter.com/4dRCf7DD0A

— Ouest-France 35 (@ouestfrance35) 14 апреля 2023

Les dégradations et attaques ce soir à Rennes, contre un commissariat et le Couvent des Jacobins, par des casseurs déterminés à en découdre sont inacceptables. Plein soutien aux policiers et gendarmes mobilisés.

Les auteurs seront poursuivis.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 14 апреля 2023 года

Контекст

Конституционный суд Франции в пятницу одобрил ключевые элементы спорной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона, подняв установленный законом возраст для получения полной пенсии с 62 до 64 лет, закон крайне непопулярн во Франции и вызвал месяцы массовых протестов.

Отдельно Конституционный совет отклонил предложение оппозиции провести гражданский референдум по пенсионной реформе.