Митинги во Франции: протестующие подожгли вход в полицейский участок
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В городе Ренн, что на западе Франции, протестующие подожгли вход в полицейский участок, в городе также начались другие пожары. Об этом пишет УНН со ссылкой на "France 24".
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"Нападения в Ренне на полицейский участок, совершенные вандалами, являются неприемлемыми», — написал в Twitter министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
Le canon à eau intervient pour éteindre l'incendie devant le commissariat de police #rennes pic.twitter.com/4dRCf7DD0A— Ouest-France 35 (@ouestfrance35) 14 апреля 2023
Les dégradations et attaques ce soir à Rennes, contre un commissariat et le Couvent des Jacobins, par des casseurs déterminés à en découdre sont inacceptables. Plein soutien aux policiers et gendarmes mobilisés.
Les auteurs seront poursuivis.
Контекст
Конституционный суд Франции в пятницу одобрил ключевые элементы спорной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона, подняв установленный законом возраст для получения полной пенсии с 62 до 64 лет, закон крайне непопулярн во Франции и вызвал месяцы массовых протестов.
Отдельно Конституционный совет отклонил предложение оппозиции провести гражданский референдум по пенсионной реформе.