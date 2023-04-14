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Мітинги у Франції: протестувальники підпалили вхід до поліцейської дільниці

Мітинги у Франції: протестувальники підпалили вхід до поліцейської дільниці

Київ • УНН

 • 748192 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У місті Ренн, що на заході Франції, протестувальники підпалили вхід до поліцейської дільниці, у місті також почалися інші пожежі. Про це пише УНН з посиланням на "France 24".

Цитата

"Напади в Ренні на поліцейську дільницю, здійснені вандалами, є неприйнятними», — написав у Twitter міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

Le canon à eau intervient pour éteindre l'incendie devant le commissariat de police #rennes pic.twitter.com/4dRCf7DD0A

— Ouest-France 35 (@ouestfrance35) April 14, 2023

Les dégradations et attaques ce soir à Rennes, contre un commissariat et le Couvent des Jacobins, par des casseurs déterminés à en découdre sont inacceptables. Plein soutien aux policiers et gendarmes mobilisés.
Les auteurs seront poursuivis.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 14, 2023

Контекст

Конституційний суд Франції у п'ятницю схвалив ключові елементи спірної пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона, піднявши встановлений законом вік для отримання повної пенсії з 62 до 64 років, закон украй непопулярний у Франції та викликав місяці масових протестів.

Окремо Конституційна рада відхилила пропозицію опозиції провести громадянський референдум щодо пенсійної реформи.

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