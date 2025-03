Мітинги у Франції: протестувальники підпалили вхід до поліцейської дільниці

Цитата

"Напади в Ренні на поліцейську дільницю, здійснені вандалами, є неприйнятними», — написав у Twitter міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

Контекст

Конституційний суд Франції у п'ятницю схвалив ключові елементи спірної пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона, піднявши встановлений законом вік для отримання повної пенсії з 62 до 64 років, закон украй непопулярний у Франції та викликав місяці масових протестів.

Окремо Конституційна рада відхилила пропозицію опозиції провести громадянський референдум щодо пенсійної реформи.