Митинг в поддержку Саакашвили в Рустави: один из активистов умер от сердечного приступа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Мужчина средних лет скончался от сердечного приступа во время акции протеста в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили возле Руставской тюрьмы, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Детали
Директор Центральной больницы Рустави Папуна Бахтадзе сказал журналистам, что “скорая” доставила мужчину уже мертвым.
На своей странице в Facebook телеведущая Нанука Жоржолиани пишет, что бригада медиков не дежурила на месте проведения акции и поэтому “скорая” сильно опоздала.
“На акции человеку стало плохо. „Скорая“ не приезжала так долго, что (в клинику — НГ) его забрали граждане. По дороге они нагнали „скорую“ и спасти человека не удалось. Понимаете?” — написала она.
Детали
МВД начало следствие по статье 115 УК Грузии — доведение до самоубийства. Согласно установленной практике, именно по этой статье квалифицируется дело о гибели человека без явных признаков насильственной смерти. В случае установления новых обстоятельств, статья может быть переквалифицирована.
Контекст
Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.
Бывший грузинский лидер голодает уже 37-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.
4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.
Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.
Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.
29 Октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.
Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.