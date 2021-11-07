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Митинг в поддержку Саакашвили в Рустави: один из активистов умер от сердечного приступа

Киев • УНН

 • 17016 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Мужчина средних лет скончался от сердечного приступа во время акции протеста в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили возле Руставской тюрьмы, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Митинг в поддержку Саакашвили в Рустави: один из активистов умер от сердечного приступа

Детали

Директор Центральной больницы Рустави Папуна Бахтадзе сказал журналистам, что “скорая” доставила мужчину уже мертвым.

На своей странице в Facebook телеведущая Нанука Жоржолиани пишет, что бригада медиков не дежурила на месте проведения акции и поэтому “скорая” сильно опоздала.

“На акции человеку стало плохо. „Скорая“ не приезжала так долго, что (в клинику — НГ) его забрали граждане. По дороге они нагнали „скорую“ и спасти человека не удалось. Понимаете?” — написала она.

Детали

МВД начало следствие по статье 115 УК Грузии — доведение до самоубийства. Согласно установленной практике, именно по этой статье квалифицируется дело о гибели человека без явных признаков насильственной смерти. В случае установления новых обстоятельств, статья может быть переквалифицирована.

Контекст

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 37-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 Октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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