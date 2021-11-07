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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Мітинг на підтримку Саакашвілі у Руставі: один з активістів помер від серцевого нападу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Чоловік середніх років помер від серцевого нападу під час акції протесту на підтримку експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі біля руставської в'язниці, передає УНН із посиланням на Новости Грузия.

Мітинг на підтримку Саакашвілі у Руставі: один з активістів помер від серцевого нападу

Деталі

Директор Центральної лікарні Руставі Папуна Бахтадзе сказав журналістам, що швидка доставила чоловіка вже мертвим.

На своїй сторінці у Facebook телеведуча Нанука Жоржоліані пише, що бригада медиків не чергувала на місці проведення акції і тому швидка запізнилася.

“На акції людині стало погано. „Швидка“ не приїжджала так довго, що (у клініку — ред.) його забрали громадяни. Дорогою вони нагнали „швидку“ і врятувати людину не вдалося. Розумієте?” — написала вона.

Додамо

МВС розпочало слідство за статтею 115 КК Грузії — доведення до самогубства. Відповідно до встановленої практики, саме за цією статтею кваліфікується справа загибелі людини без явних ознак насильницької смерті. У разі встановлення нових обставин стаття може бути перекваліфікована.

Контекст

Саакашвілі затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомлялося, що він незаконно перетнув кордон країни.

Колишній грузинський лідер голодує вже 37-й день на знак протесту, оскільки вважає себе політв’язнем.

4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в’язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні.

Також зазначалося, що колишній грузинський лідер схуд на 20 кг за час голодування.

Нагадаємо також, що 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред’явила звинувачення Саакашвілі у зв’язку з незаконним перетином кордону. Місцеве телебачення розповсюдило кадри, на яких політик ховається у вентиляційному відсіку вантажівки для перевезення молочних продуктів.

29 жовтня в Грузії порушили кримінальну справу за підозрою в змові з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади. Зазначалося, що окремі особи планували перекривати дороги, щоб перешкодити етапуванню Саакашвілі в іншу тюремну установу або в тюремну лікарню, тим самим створивши неконтрольовану ситуацію і хаос.

Експрезидента також заочно засудили в Грузії у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі, у другому — до шести. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії “Імеді” і розтрату коштів з держбюджету. Справи розглядаються в суді.

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