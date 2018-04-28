Местные заявили о возобновлении мобильной связи в Донецке

Так, жители большинства районов города обнаружили, что в их районах была восстановлена связь мобильного оператора, а уже ближе к 2 часам ночи связь стала устойчивой. Кроме того, местный житель в оккупированном Донецке подтвердил УНН восстановление связи.

Напомним, 24 апреля на временно оккупированной части территории Луганской области была восстановлена мобильная связь.

Как сообщал УНН, 18 апреля во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске обсуждался вопрос восстановления мобильной связи на Донбассе.