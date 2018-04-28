Місцеві заявили про відновлення мобільного зв'язку в Донецьку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У багатьох районах окупованого міста Донецька відновився зв'язок мобільного оператора Vodafone. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення користувачів в соціальних мережах.
Так, жителі більшості районів міста виявили, що в їх районах був відновлений зв'язок мобільного оператора, а вже ближче до 2 години ночі зв'язок став стійким. Крім того, місцевий житель в окупованому Донецьку підтвердив УНН відновлення зв'язку.
Нагадаємо, 24 квітня на тимчасово окупованій частині території Луганської області був відновлений мобільний зв'язок.
Як повідомляв УНН, 18 квітня під час засідання тристоронньої контактної групи в Мінську обговорювалося питання відновлення мобільного зв'язку на Донбасі.