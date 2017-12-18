Местные власти будут предоставлять гарантии "Нафтогаза" о возвращении долгов тепловиками

"Мы подписали 12 договоров о реструктуризации с участием ответственных местных советов", - говорится в сообщении.

Теперь, предприятия, имеющие задолженность за использованный газ, могут ее реструктуризировать при условии, что местные органы власти предоставляют "Нафтогазу" гарантии исполнения договоров.

"Тепловики, которые накопили долги, смогут снова получать газ для отопления, даже когда не успевают собрать деньги, чтобы рассчитаться хотя бы на 90%. Но для реструктуризации необходимые гарантии от местных властей", - отметили в "Нафтогазе".

Как уточнили в компании, для предотвращения отключения газа местным теплопроизводителям три городские советы Украины уже воспользовались предоставленной возможностью: Рубежанский (27,9 млн грн), Кировоградская (83,0 млн грн) и Каменская (2,1 млн грн).

Кроме того, Владимир-Волынский, Лисичанский, Моршинский, Теплодарский и Александрийский городские советы приняли решение о предоставлении гарантий, оформили и передали к "Нафтогазу" соответствующие договоры, сейчас прорабатываются.

Напомним, задолженность предприятий-должников перед НАК "Нафтогаз Украины" за использованный природный газ увеличилась на 5 млрд 231 млн грн (19,6%) и составляет 32 млрд грн.