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Местные власти будут предоставлять гарантии "Нафтогаза" о возвращении долгов тепловиками

Местные власти будут предоставлять гарантии "Нафтогаза" о возвращении долгов тепловиками

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. "Нафтогаз Украины" заключил 12 договоров о реструктуризации задолженности за природный газ с региональными теплоснабжающими организациями под гарантии местных органов власти, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы подписали 12 договоров о реструктуризации с участием ответственных местных советов", - говорится в сообщении.

Теперь, предприятия, имеющие задолженность за использованный газ, могут ее реструктуризировать при условии, что местные органы власти предоставляют "Нафтогазу" гарантии исполнения договоров.

"Тепловики, которые накопили долги, смогут снова получать газ для отопления, даже когда не успевают собрать деньги, чтобы рассчитаться хотя бы на 90%. Но для реструктуризации необходимые гарантии от местных властей", - отметили в "Нафтогазе".

Как уточнили в компании, для предотвращения отключения газа местным теплопроизводителям три городские советы Украины уже воспользовались предоставленной возможностью: Рубежанский (27,9 млн грн), Кировоградская (83,0 млн грн) и Каменская (2,1 млн грн).

Кроме того, Владимир-Волынский, Лисичанский, Моршинский, Теплодарский и Александрийский городские советы приняли решение о предоставлении гарантий, оформили и передали к "Нафтогазу" соответствующие договоры, сейчас прорабатываются.

Напомним, задолженность предприятий-должников перед НАК "Нафтогаз Украины" за использованный природный газ увеличилась на 5 млрд 231 млн грн (19,6%) и составляет 32 млрд грн.

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