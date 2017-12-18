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Місцева влада надаватиме гарантії "Нафтогазу" щодо повернення боргів тепловиками

Київ • УНН

 • 7249 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. “Нафтогаз України” уклав 12 договорів про реструктуризацію заборгованості за природний газ з регіональними теплопостачальними організаціями під гарантії місцевих органів влади, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії.

“Ми підписали 12 договорів про реструктуризацію за участі відповідальних місцевих рад”, — йдеться у повідомленні.

Тепер, підприємства, які мають заборгованість за використаний газ, можуть її реструктуризувати за умови, що місцеві органи влади надають “Нафтогазу” гарантії виконання договорів.

“Тепловики, які накопичили борги, зможуть знову отримувати газ для опалення, навіть коли не встигають зібрати гроші, щоб розрахуватися хоча б на 90%. Але для реструктуризації необхідні гарантії від місцевої влади”, — зазначили у “Нафтогазі”.

Як уточнили в компанії, для запобігання відключенню газу місцевим тепловиробникам три міські ради України вже скористались наданою можливістю: Рубіжанська (27,9 млн грн), Кіровоградська (83,0 млн грн) та Кам’янська (2,1 млн грн).

Крім того, Володимир-Волинська, Лисичанська, Моршинська, Теплодарська та Олександрійська міські ради прийняли рішення про надання гарантій, оформили та передали до “Нафтогазу” відповідні договори, які наразі опрацьовуються.

Нагадаємо, заборгованість підприємств-боржників перед НАК “Нафтогаз України” за використаний природний газ збільшилась на 5 млрд 231 млн грн (19,6%) та становить 32 млрд грн.

Українські Національні Новини

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