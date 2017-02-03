Местная власть должна координировать помощь частного сектора социально незащищенным гражданам - В.Князевич

"В развитых странах бизнес должен быть социально ориентирован. Нам также нужно к этому идти. Так, например, во многих европейских странах частный бизнес направляет около 10% от своей прибыли на поддержку социально - незащищенных граждан. Это престижно. Ведь, если люди, которые занимаются бизнесом, уважают себя и могут помогать, то они делают это на благо общества. Тем более мы сейчас, как никогда, находимся в такой ситуации, когда нужно всем объединяться и максимально поддерживать друг друга ", - сказал В.Князевич.

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Также он добавил, что для полноценного обеспечения медицинской помощью определенного региона, социальная помощь частного медицинского бизнеса должнат координироваться ассоциациями или местными органами власти.

"Должна быть определенная координация социальной помощи от частного сектора. И даже если законом это не определено - то эту миссию все равно должны брать на себя или органы местной власти, или определенные ассоциации.

Так, например, мы имеем и государственные и частные "скорые", но все равно они не покрывают доступность, в которой нуждаются украинцы. Так и здесь нужно обязательно объединяться и делать то, чтобы помощь оказывалась своевременно. Поэтому я и думаю, что должна быть какая координация, скорее всего, на уровне местной власти ", - отметил В.Князевич.

По его словам, и фармацевтический и медицинский бизнес должен иметь в своей деятельности социально-ориентированную составляющую.

Напомним, по мнению нардепа И.Шурмы, сегодня Украина переживает времена, когда бюджетных средств для надлежащего финансирования системы здравоохранения крайне не хватает .

И если частный сектор протягивает руку помощи и принимает на себя хотя бы частично функции государства - это нужно приветствовать и всячески поддерживать.

Добавим, что недавно при содействии МЦ "Клиника Спиженко", жители Капитановки получили возможность покупать лекарства в социальной аптеке .