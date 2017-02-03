Місцева влада має координувати допомогу приватного сектору соціально-незахищеним громадянам – В.Князевич

“У розвинених країнах бізнес має бути соціально орієнтований. Нам також потрібно до цього йти. Так, наприклад, у багатьох європейських країнах приватний бізнес спрямовує близько 10% від свого прибутку на підтримку соціально — незахищених громадян. Це є престижно. Адже, якщо люди, які займаються бізнесом, поважають себе і мають змогу допомагати, то вони роблять це на благо суспільства. Тим паче ми зараз, як ніколи, знаходимося в такій ситуації, коли потрібно всім об’єднуватися і максимально підтримувати один одного”, — сказав В.Князевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Диверсифіковане фінансування системи охорони здоров’я потрібно легалізовувати

Також він додав, що для повноцінного забезпечення медичною допомогою певного регіону, соціальна допомога приватного медичного бізнесу має координуватися асоціаціями або місцевими органами влади.

“Має бути певна координація соціальної допомоги від приватного сектору. І навіть якщо законом це не визначено — то цю місію все одно мають брати на себе чи органи місцевої влади, чи певні асоціації.

Так, наприклад, ми маємо і державні і приватні "швидкі", але все рівно вони не покривають доступність, якої потребують українці. То і тут потрібно обов’язково об’єднуватися і робити те, щоб допомога надавалася вчасно. Тому я і думаю, що має бути якась координація, швидше за все, на рівні місцевої влади”, — зауважив В.Князевич.

За його словами, і фармацевтичний, і медичний бізнес може мати в своїй діяльності соціально -орієнтовну складову.

Нагадаємо, на думку нардепа І.Шурми, сьогодні Україна переживає часи, коли бюджетних коштів для належного фінансування системи охорони здоров’я вкрай не вистачає.

І якщо приватний сектор простягає руку допомоги і переймає на себе хоча б частково функції держави — це потрібно вітати і всіляко підтримувати.

Додамо, що віднедавна за сприяння МЦ “Клініка Спіженко”, жителі Капітанівки отримали можливість купувати ліки у соціальній аптеці.