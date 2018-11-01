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Город будет способствовать решению проблем ЖК &quot;Мега-Сити&quot; при условии конструктивного подхода жителей - КГГА

Киев  •  УНН

 • 8977 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Город будет обеспечивать и в дальнейшем координацию процессов ради урегулирования проблем энергоснабжения, выполнение технических условий в домах на Харьковском шоссе, 19 и 19-А, соблюдение графика погашения задолженности за потребленную электроэнергию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Жители указанных домов должны избрать метод конструктивного диалога и партнерства, а не радикальных действий. Ведь сегодняшнее блокирование улиц повлекло большую проблему для тысяч киевлян, которые не могли попасть на работу, часами стояли в пробках (сейчас движение разблокирован). Для решения проблемы этих домов есть все предпосылки и содействие со стороны города.

Напомним, 4 октября 2018 на техническом совещании было принято решение о продлении временного соглашения №62349 от 02.04.2013 до 1 декабря 2018 года.

Также 23 октября 2018 проведена очередная совещание с представителями Киевской городской государственной администрации и всеми руководителями ОСМД ЖК "Мега-Сити".

ДТЭК Киевские электросети восстановило электроснабжение домов после достижения договоренностей о согласовании графика погашения долга в размере более 3 млн грн, что накопленный обслуживающей организацией ООО "ДОМ-СЕРВИС 19".

В результате сегодняшних переговоров общую сумму долга решили разбить на пропорциональные платежи, которые должны быть уплачены до 1 июля 2019 года. Первый транш в сумме около 250 тыс. Грн от ООО "ДОМ-СЕРВИС 19" поступил уже сегодня. Остальные - около 2700000 грн - выплатят в течение установленного срока. Поэтому, согласно договоренностям, энергетики восстановили электроснабжение домов 19 и 19-А на Харьковском шоссе.

Представителям инициативных групп жителей предложенный алгоритм решения проблемы, который позволяет выполнить технические условия и заключить договор о присоединении к электрическим сетям по постоянной схеме питания. Однако в дальнейшем жители должны выполнить технические условия, без чего невозможно стабильное электроснабжение в здании, придерживаться графика погашения долга и не допустить накопления долга в дальнейшем.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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