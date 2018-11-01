Місто сприятиме вирішенню проблем ЖК “Мега-Сіті” за умови конструктивного підходу мешканців - КМДА

Мешканці зазначених будинків мають обрати метод конструктивного діалогу та партнерства, а не радикальних дій. Адже сьогоднішнє блокування вулиць спричинило велику проблему для тисяч киян, які не могли потрапити на роботу, годинами стояли у заторах (наразі рух розблоковано). Для вирішення проблеми цих будинків є всі передумови та сприяння з боку міста.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року на технічній нараді було прийнято рішення про продовження тимчасової угоди №62349 від 02.04.2013 до 1 грудня 2018 року.

Також 23 жовтня 2018 року проведена чергова нарада із представниками Київської міської державної адміністрації та всіма керівниками ОСББ ЖК “Мега-Сіті”.

ДТЕК Київські електромережі відновило електропостачання будинків після досягнення домовленостей про погодження графіку погашення боргу у розмірі понад 3 млн грн, що накопичений обслуговуючою організацією ТОВ “ДІМ-СЕРВІС 19”.

У результаті сьогоднішніх переговорів загальну суму боргу вирішили розбити на пропорційні платежі, які мають бути сплачені до 1 липня 2019 року. Перший транш у сумі близько 250 тис. грн від ТОВ “ДІМ-СЕРВІС 19” надійшов вже сьогодні. Решту — близько 2,7 млн грн — виплатять протягом встановленого терміну. Тому, згідно з домовленостями, енергетики відновили електропостачання будинків 19 та 19-А на Харківському шосе.

Представникам ініціативних груп мешканців запропонований алгоритм вирішення проблеми, який дозволяє виконати технічні умови та укласти договір про приєднання до електричних мереж за постійною схемою живлення. Однак надалі мешканці мають виконати технічні умови, без чого неможливе стабільне електропостачання у будівлі, дотримуватись графіку погашення боргу та не допустити накопичення боргу у подальшому.