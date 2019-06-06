Город в Кировоградской области после дождя превратился в Венецию

В ночь с 4 на 5 июня и в течение текущего дня в результате сильного дождя здесь произошло подтопление 20 приусадебных участков, подвальных помещений, хозяйственных сооружений и 20 жилых домов по ул. Нины Богач и Мичурина. Уровень воды местами на открытой территории составляет от одного до 1,5 м. В одном жилом доме вода стоит на уровне 20 см, в остальной жилых домах - от одного до пяти см.

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К работам по откачке воды привлекли 23 лиц личного состава i четыре единицы техники 21-й, 26-й, 13-й Государственных пожарно-спасательных частей г. Гайворон, г. Благовещенске и пгт Головановск, а также три единицы техники КП "Гайворонское" .

Напомним, в Киеве дождем залило проспект Бажана.