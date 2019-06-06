Мiсто на Кiровоградщинi пiсля дощу перетворилося на Венецiю
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 червня. УНН. У Кіровоградській області рятувальники надають допомогу населенню по вiдкачцi дощових вод iз затоплених дiлянок житлового сектора у Гайворонi. Про це поiнформували в УДСНС в областi, передає УНН.
У нiч з 4 на 5 червня та протягом поточного дня внаслiдок сильного дощу тут сталося пiдтоплення 20 присадибних дiлянок, пiдвальних примiщень, господарчих споруд та 20 житлових будинкiв по вул. Нiни Богач та Мiчурiна. Рiвень води мiсцями на вiдкритiй територiї становить вiд одного до 1,5 м. В одному житловому будинку вода стоїть на рiвнi 20 см, у рештi житлових будинках — вiд одного до п’яти см.
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До робiт по вiдкачцi води залучили 23 осіб особового складу i чотири одиницi технiки 21-ї, 26-ї, 13-ї Державних пожежно-рятувальної частин м. Гайворон, м. Благовiщенське та смт Голованiвськ, а також три одиницi технiки КП “Гайворонське”.
Нагадаємо, у Києві дощем залило проспект Бажана.