У Києві дощем залило проспект Бажана
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Києві злива підтопила проспект Бажана. Водії знімали "стихію" на відео, а користувачі соцмереж жартували, що це Дніпро вийшов із берегів, передає УНН.
"Вирлицю затопило", - написав один із користувачів, поширивши відео із проспекту Бажана, залитого водою.
Також з'явилось фото результатів стихії.
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Хтось із користувачів, коментуючи фото, жартував, що це Дніпро вийшов із берегів, а хтось цікавився, чи не затопило метро.
Як повідомляв УНН, у Тернополі через потужну зливу стався потоп.