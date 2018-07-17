У Києві дощем залило проспект Бажана

"Вирлицю затопило", - написав один із користувачів, поширивши відео із проспекту Бажана, залитого водою.

Також з'явилось фото результатів стихії.

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Хтось із користувачів, коментуючи фото, жартував, що це Дніпро вийшов із берегів, а хтось цікавився, чи не затопило метро.

Як повідомляв УНН, у Тернополі через потужну зливу стався потоп.