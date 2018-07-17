В Киеве дождем залило проспект Бажана
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Киеве ливень подтопил проспект Бажана. Водители снимали "стихию" на видео, а пользователи соцсетей шутили, что это Днепр вышел из берегов, передает УНН.
"Вырлицу затопило", - написал один из пользователей, распространив видео с проспекта Бажана, залитого водой.
Также появилось фото результатов стихии.
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Кто-то из пользователей, комментируя фото, шутил, что это Днепр вышел из берегов, а кто-то интересовался, не затопило ли метро.
Как сообщал УНН, в Тернополе из-за мощного ливня случился потоп.