В Киеве дождем залило проспект Бажана

"Вырлицу затопило", - написал один из пользователей, распространив видео с проспекта Бажана, залитого водой.

Также появилось фото результатов стихии.

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Кто-то из пользователей, комментируя фото, шутил, что это Днепр вышел из берегов, а кто-то интересовался, не затопило ли метро.

Как сообщал УНН, в Тернополе из-за мощного ливня случился потоп.