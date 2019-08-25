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Мост, обрушившийся в Харькове, обследует комиссия

Мост, обрушившийся в Харькове, обследует комиссия

Киев  •  УНН

 • 34130 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Ремонтные работы на обрушившемся харьковском мосту обещают начать безотлагательно. Мост уже обследует комиссия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

"В данный момент состояние конструкции, которая находится на балансе Службы автомобильных дорог Украины, обследует комиссия САД в Харьковской области. Движение автомобилей на участке перекрыто", - сообщили в ОГА.

По информации заместителя начальника по развитию дорог САД в Харьковской области Сергея Пляка, в данный момент организован объезд поврежденного моста через Баварию и Песочин.

"Повреждены третий пролет моста на подъезде к аэропорту "Харьков" со стороны Довжанского, площадь участка - 12 на 9 метров. В результате происшествия никто не пострадал. Железнодорожные пути остались свободными. Сообщение о данной ситуации поступило в ГСЧС в 9:05 утра. Предварительная версия причин происшествия - проезд большегрузного транспорта", - сообщил Сергей Пляка.

На данный момент движение на 2-километровом участке кольцевой дороги перекрыто. На месте работает комиссия, которая устанавливает причины происшествия и определит объем необходимых восстановительных работ. По информации САД в Харьковской области, восстанавливать мост начнут безотлагательно - как только комиссия завершит свою работу.

Напомним, в Харькове обвалился автомобильный мост.

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