Мост, обрушившийся в Харькове, обследует комиссия
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Ремонтные работы на обрушившемся харьковском мосту обещают начать безотлагательно. Мост уже обследует комиссия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.
"В данный момент состояние конструкции, которая находится на балансе Службы автомобильных дорог Украины, обследует комиссия САД в Харьковской области. Движение автомобилей на участке перекрыто", - сообщили в ОГА.
По информации заместителя начальника по развитию дорог САД в Харьковской области Сергея Пляка, в данный момент организован объезд поврежденного моста через Баварию и Песочин.
"Повреждены третий пролет моста на подъезде к аэропорту "Харьков" со стороны Довжанского, площадь участка - 12 на 9 метров. В результате происшествия никто не пострадал. Железнодорожные пути остались свободными. Сообщение о данной ситуации поступило в ГСЧС в 9:05 утра. Предварительная версия причин происшествия - проезд большегрузного транспорта", - сообщил Сергей Пляка.
На данный момент движение на 2-километровом участке кольцевой дороги перекрыто. На месте работает комиссия, которая устанавливает причины происшествия и определит объем необходимых восстановительных работ. По информации САД в Харьковской области, восстанавливать мост начнут безотлагательно - как только комиссия завершит свою работу.
Напомним, в Харькове обвалился автомобильный мост.