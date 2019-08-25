Міст, що обвалився у Харкові, обстежує комісія
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Ремонтні роботи на харківському мосту, що обвалився, обіцяють почати невідкладно. Міст вже обстежує комісія. Про це УНН повідомили у пресслужбі Харківської обласної державної адміністрації.
"У даний момент стан конструкції, яка знаходиться на балансі Служби автомобільних доріг України, обстежує комісія САД у Харківській області. Рух автомобілів на ділянці перекрито“,- повідомили в ОДА.
За інформацією заступника начальника з розвитку доріг САД у Харківській області Сергія Пляки, в даний момент організовано об’їзд пошкодженого моста через Баварію та Пісочин.
“Пошкоджено третій проліт моста на під’їзді до аеропорту „Харків“ з боку Довжанського, площа ділянки — 12 на 9 метрів. У результаті події ніхто не постраждав. Залізничні колії залишилися вільними. Повідомлення про дану ситуацію надійшло до ДСНС о 9:05 ранку. Попередня версія причин події — проїзд великовантажного транспорту”, — повідомив Сергій Пляка.
На даний момент рух на 2-кілометровій ділянці кільцевої дороги перекрито. На місці працює комісія, яка встановлює причини події та визначить обсяг необхідних відновлювальних робіт. За інформацією САД у Харківській області, відновлювати міст почнуть невідкладно — як тільки комісія завершить свою роботу.
Нагадаємо, у Харкові обвалився автомобільний міст.