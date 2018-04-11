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Мост не устал: в КГГА опровергли обвал путепровода на Выдубичах

Мост не устал: в КГГА опровергли обвал путепровода на Выдубичах

Киев  •  УНН

 • 12996 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Путепровод возле станции метро "Выдубичи" планово ремонтируют, угрозы участникам дорожного движения нет. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает УНН.

"Мост на Выдубичах планово ремонтируют, угрозы для участников дорожного движения нет", - написал он.

Так, по его словам, сообщение об "уставшем" мосту на Выдубичах некорректны, ведь еще 6 апреля КП "Киевавтодор" информировал водителей о начале ремонта деформационных швов на Эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Надднепрянского шоссе. Эти работы и изображены на фото, распространенных в сетях.

Ранее очевидцы сообщали об обвале путепровода на Выдубичах, и распространили фотографии, на которых видно дыру в мосту.

Как сообщал УНН, в ряде улиц Подольского района Киева будет значительно изменено дорожное движение.

Украинские Национальные Новости

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