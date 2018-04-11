Міст не втомився: у КМДА спростували обвал шляхопроводу на Видубичах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Шляхопровід біля станції метро "Видубичі" планово ремонтують, загрози учасникам дорожнього руху немає. Про це у Facebook повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, передає УНН.
"Міст на Видубичах планово ремонтують, загрози для учасників дорожнього руху немає", - написав він.
Так, за його словами, повідомлення про "втомлений" міст на Видубичах некоректні, адже ще 6 квітня КП "Київавтодор" інформував водіїв про початок ремонту деформаційних швів на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу у напрямку Наддніпрянського шосе. Ці роботи й зображені на фото, розповсюджених в мережах.
Раніше очевидці повідомляли про обвал шляхопроводу на Видубичах, та розповсюдили фотографії, на яких видно дірку в мосту.
Як повідомляв УНН, на низці вулиць Подільського району Києва буде значно змінено дорожній рух.