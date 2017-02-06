Мост напечатанный на 3D-принтере возвели в Мадриде
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В испанской столице Мадриде в парке возвели первый напечатанный на 3D-принтере мост, передает УНН со ссылкой на The Daily Mail.
"Успех проекта позволяет надеяться, что в скором времени в Испании появятся новые городские объекты, созданные на 3D-принтере. Мы можем печатать городскую мебель - скамейки, телефонные будки и урны ", - рассказали специалисты Каталонского архитектурного института, которые являются авторами проекта.
Конструкция длиной 12 метров и шириной 1,75 метров состоит из восьми отдельных частей.
Исследователи пытались использовать печатные 3D-структур в течение 15 лет. Они надеются, что этот мост откроет больше возможностей для использования 3D-печати в гражданском строительстве.
Как сообщал УНН, 3D-технологии позволят печатать лекарства в домашних условиях.