Мост напечатанный на 3D-принтере возвели в Мадриде

"Успех проекта позволяет надеяться, что в скором времени в Испании появятся новые городские объекты, созданные на 3D-принтере. Мы можем печатать городскую мебель - скамейки, телефонные будки и урны ", - рассказали специалисты Каталонского архитектурного института, которые являются авторами проекта.

Конструкция длиной 12 метров и шириной 1,75 метров состоит из восьми отдельных частей.

Исследователи пытались использовать печатные 3D-структур в течение 15 лет. Они надеются, что этот мост откроет больше возможностей для использования 3D-печати в гражданском строительстве.

Как сообщал УНН, 3D-технологии позволят печатать лекарства в домашних условиях.