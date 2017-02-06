Міст надрукований на 3D-принтері звели у Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. В іспанській столиці Мадриді у парку звели перший надрукований на 3D-принтері міст, передає УНН з посиланням на The Daily Mail.
“Успіх проекту дозволяє сподіватися, що незабаром в Іспанії з’являться нові міські об’єкти, створені на 3D-принтері. Ми можемо друкувати міські меблі — лавки, телефонні будки й урни,” — розповіли фахівці Каталонського архітектурного інституту, котрі є авторами проекту.
Конструкція завдовжки 12 метрів і завширшки 1,75 метрів складається з восьми окремих частин.
Дослідники намагались використати друковані 3D-структур протягом 15 років. Вони сподіваються, що цей міст відкриє більше можливостей для використання 3D-друку в цивільному будівництві.
Як повідомляв УНН, 3D-технології дозволять друкувати ліки в домашніх умовах.