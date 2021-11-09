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"Охотники за наркотиками": украинцы смогут сообщить патрульным о наркопреступлениях через чат-бот

Киев • УНН

 • 42780 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине заработал чат-бот от патрульной полиции, который будет разоблачать сбыт наркотиков по всей стране, пишет УНН.

"Охотники за наркотиками": украинцы смогут сообщить патрульным о наркопреступлениях через чат-бот

Цитата:

"DrugHunters (Охотники за наркотиками) https://t.Me/drughunters_ukraine_bot - официальный чат-бот от патрульной полиции в мессенджере Telegram", -сообщилиправоохранители.

Детали

В патрульной полиции отметили, что с помощью чат-бота можно анонимно и в несколько кликов сообщить патрульным об обнаружении как наркотических веществ, так и самих закладчиков.

"Воспользоваться чат-ботом могут все граждане в тех городах, где работает патрульная полиция. Чтобы оставить заявку о возможном месте закладки или закладчике, достаточно открыть программу в своем Telegram и начать диалог", - указали правоохранители.

После старта разговора нужно указать следующие детали:

  • населенный пункт,
  • адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника,
  • описание места, где по мнению заявителя может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и тому подобное).

"А для того, чтобы правоохранители быстрее обнаружили закладку, пришлите геолокацию и добавьте фото/видеоматериалы. После получения сообщения о находке или вероятного закладчика, патрульные будут выезжать на место и проверять информацию", - указали в патрульной полиции.

Справочно

За правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ есть ответственность, которая в зависимости от объемов сбыта может быть как административная, так и уголовная.

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