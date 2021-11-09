"Мисливці за наркотиками": українці зможуть повідомити патрульним про наркозлочини через чат-бот
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні запрацював чат-бот від патрульної поліції, який викриватиме збут наркотиків по всій країні, пише УНН.
Цитата:
"DrugHunters (Мисливці за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot — офіційний чат-бот від патрульної поліції у месенджері Telegram", - повідомили правоохоронці.
Деталі
У патрульній поліції вказали, що за допомогою чат-бота можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників.
"Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція. Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму у своєму Telegram і розпочати діалог", - вказали правоохоронці.
Після старту розмови потрібно вказати такі деталі:
-
- населений пункт,
-
- адресу, за якою побачили потенційного зловмисника,
-
- опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).
-
"А для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, надішліть геолокацію й додайте фото/відеоматеріали. Після отримання повідомлення про знахідку або ймовірного закладника, патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію", - вказали у патрульній поліції.
Довідково
За правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин є відповідальність, яка залежно від обсягів збуту може бути як адміністративна, так і кримінальна.