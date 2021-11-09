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"Мисливці за наркотиками": українці зможуть повідомити патрульним про наркозлочини через чат-бот

Київ • УНН

 • 42781 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні запрацював чат-бот від патрульної поліції, який викриватиме збут наркотиків по всій країні, пише УНН.

"Мисливці за наркотиками": українці зможуть повідомити патрульним про наркозлочини через чат-бот

Цитата:

"DrugHunters (Мисливці за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot — офіційний чат-бот від патрульної поліції у месенджері Telegram", - повідомили правоохоронці.

Деталі

У патрульній поліції вказали, що за допомогою чат-бота можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників.

"Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція. Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму у своєму Telegram і розпочати діалог", - вказали правоохоронці.

Після старту розмови потрібно вказати такі деталі:

  • населений пункт,
  • адресу, за якою побачили потенційного зловмисника,
  • опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).

"А для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, надішліть геолокацію й додайте фото/відеоматеріали. Після отримання повідомлення про знахідку або ймовірного закладника, патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію", - вказали у патрульній поліції.

Довідково

За правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин є відповідальність, яка залежно від обсягів збуту може бути як адміністративна, так і кримінальна.

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