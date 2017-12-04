Охотник во Львовской области ранил егеря
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Сокольском районе Львовской области из-за неосторожности охотник ранил егеря.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.
"В Сокальское отделения полиции 2 декабря поступило сообщение от дежурной медсестры местной больницы о том, что в медучреждение с огнестрельным ранением был доставлен 37-летний житель города Червоноград, старший егерь местного отделения общества охотников и рыболовов. Врачи диагностировали у мужчины "огнестрельное ранение и перелом бедра", - говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, пулевое ранение егерь получил 2 декабря около 12:30 в лесном массиве близ села Селец Сокальского района, во время лицензионной охоты на дикого кабана. Также установлено, что потерпевшего по неосторожности ранил 62-летний охотник, местный житель, выстрелом из охотничьего ружья ТОЗ 12-го калибра.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.
Как сообщал УНН, во время охоты в Харьковской области охотник застрелил односельчанина.