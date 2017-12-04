Мисливець на Львівщині поранив єгера
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Сокальському районі Львівської області через необережність на полюванні мисливець поранив єгера.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.
“У Сокальське відділення поліції 2 грудня надійшло повідомлення від чергової медсестри місцевої лікарні про те, що у медзаклад з вогнепальним пораненням був доставлений 37-річний мешканець міста Червоноград, старший єгер місцевого відділення товариства мисливців та рибалок. Лікарі діагностувати у чоловіка “вогнепальне поранення та перелом стегна”, — йдеться у повідомленні.
Як встановили правоохоронці, кульове поранення єгер отримав 2 грудня близько 12:30 у лісовому масиві неподалік села Сілець Сокальського району, під час ліцензійного полювання на дикого кабана. Також встановлено, що потерпілого з необережності поранив 62-річний мисливець, місцевий мешканець, пострілом з мисливської рушниці ТОЗ 12-го калібру.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, під час полювання на Харківщині мисливець застрелив односельця.