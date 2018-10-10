Горсоветы не имеют права вводить временные ограничения на торговлю алкоголем - КГС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. У органов местного самоуправления отсутствуют полномочия по установлению дополнительных ограничений для реализации алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета, передает УНН.
"Сейчас полномочия органов местного самоуправления по установлению дополнительных ограничений для реализации алкогольных напитков, в соответствии с действующим законодательством, отсутствуют", - говорится в сообщении.
Поэтому КГС решил обратиться в парламент с просьбой вернуть местной власти компетенцию по ограничению времени и мест реализации алкогольных напитков.
"В частности, ограничить размещение торговых заведений возле дошкольных, школьных и учебных заведений, спортивных и детских учреждений, площадок, возле студенческих общежитий, лечебных и оздоровительных учреждений, во внутренних дворах жилых домов", - говорится в сообщении.
Как писал УНН Лукашенко приказал срочно отменить запрет на продажу алкоголя ночью.
Также напомним, что в Украине практика ограничения продажи алкогольных напитков себя так и не оправдала.
Так, в апреле Президент Украины подписал закон, который предоставляет местным властям право вводить временные ограничения на продажу алкоголя в стационарных точках торговли.
Однако нелегальный бизнес умело обходит такие запреты, а легальные игроки рынка страдают от них.
Магазины повсеместно нарушают запрет, никаких санкций такое нарушение не предусматривает. Также подобные ограничения провоцируют появления точек нелегальной торговли и торговли контрафактным алкоголем.
Более того, ранее в ряде украинских регионов запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, введенный местными властями, успешно был обжалован и отменен судами.
Добавим, что представители местной власти, в свою очередь, также признали невозможность эффективно "запрещать ночную торговлю алкоголем".