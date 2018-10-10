Міськради не мають права вводити часові обмеження на торгівлю алкоголем - КМР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У органів місцевого самоврядування відсутні повноваження щодо встановлення додаткових обмежень для реалізації алкогольних напоїв. Про це повідомляє прес-служба Київської міської ради, передає УНН.

“Наразі повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення додаткових обмежень для реалізації алкогольних напоїв, відповідно до чинного законодавства, відсутні”, — йдеться у повідомленні.

Відтак, КМР вирішила звернутися до парламенту з проханням повернути місцевій владі компетенцію щодо обмеження часу та місць реалізації алкогольних напоїв.

“Зокрема, обмежити розміщення торговельних закладів біля дошкільних, шкільних та навчальних закладів, спортивних та дитячих установ, майданчиків, біля студентських гуртожитків, лікувальних та оздоровчих закладів, у внутрішніх дворах житлових будинків”, — йдеться у повідомленні.

Як писав УНН, Лукашенко наказав терміново скасувати заборону на продаж алкоголю вночі.

Також нагадаємо, що в Україні практика обмеження продажу алкогольних напоїв себе так і не виправдала.

Так, у квітні Президент України підписав закон, який надає місцевій владі право вводити тимчасові обмеження на продаж алкоголю в стаціонарних точках торгівлі.

Однак нелегальний бізнес вміло обходить такі заборони, а легальні гравці ринку страждають від них.

Магазини повсюдно порушують заборону, ніяких санкцій таке порушення не передбачає. Також подібні обмеження провокують появи точок нелегальної торгівлі і торгівлі контрафактним алкоголем.

Більш того, раніше в низці українських регіонів заборона на продаж алкогольних напоїв у нічний час, введена місцевою владою, успішно була оскаржена і скасована судами.

Додамо, що представники місцевої влади, у свою чергу, також визнали неможливість ефективно “забороняти нічну торгівлю алкоголем”.

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