Горсовет Днепра активизирует работу по ликвидации стихийных свалок

По словам начальника управления Павла Головахи, проблема стихийных свалок стоит сейчас достаточно остро. Всего в каждом районе города есть по два-три таких свалки, которые нуждаются в рекультивации.

"Сейчас есть понимание масштаба стихийных свалок, но нет четкой информации от районов, что они могут сделать своими силами для их ликвидации. Поэтому сегодня выдана доверенность каждому району города в двухнедельный срок предоставить нам информацию о несанкционированных свалках, которые являются "кричащими" и требуют немедленного вмешательства города, поскольку убрать их самостоятельно районы не могут. Соответствующий отчет будет подаваться по специальной форме с указанием адреса свалки, фотографиями, чтобы можно было видеть четкую привязку к местности ", - сказал П.Головаха.

По его словам, после обобщения информации город будет решать, как действовать: предоставлять районам финансовую помощь в виде целевой субвенции или убирать свалки собственными силами - через коммунальные предприятия.

Напомним, что большую кучу мусора со Львова обнаружили вблизи села Диброва Млинивского района.