Міськрада Дніпра активізує роботу з ліквідації стихійних сміттєзвалищ
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Дніпрі відбулося засідання міської комісії з питань поводження з безхазяйними відходами, під час якого говорили про можливі шляхи вирішення проблеми несанкціонованих сміттєзвалищ. В обговоренні взяли участь заступники голів районних рад, представники управління охорони навколишнього середовища, депутати міської ради. Про це УНН-Центр повідомила прес-служба Дніпровської міської ради.
За словами начальника управління Павла Головахи, проблема стихійних звалищ стоїть нині досить гостро. Загалом у кожному районі міста є по два-три таких звалища, які потребують рекультивації.
“Наразі є розуміння щодо масштабу стихійних звалищ, але немає чіткої інформації від районів, що вони можуть зробити своїми силами для їхньої ліквідації. Тому сьогодні видане доручення кожному району міста у двотижневий термін надати нам інформацію про несанкціоновані смітники, які є "кричущими“ і потребують негайного втручання міста, оскільки прибрати їх самотужки райони не можуть. Відповідний звіт подаватиметься за спеціальною формою із зазначенням адреси звалища, світлинами, щоб можна було бачити чітку прив’язку до місцевості,” — сказав П.Головаха.
За його словами, після узагальнення інформації місто вирішуватиме, як діяти: надавати районам фінансову допомогу у вигляді цільової субвенції чи прибирати звалища власними силами — через комунальні підприємства.
Нагадаємо, що велику купу сміття зі Львова виявили поблизу села Діброва Млинівського району.