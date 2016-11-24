Городской совет Ровно отказался выделить квартиру волонтерке Я.Зинкевич
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Выделить квартиру известной волонтерке Яне Зинкевич отказались депутаты Ровенского городского совета. Об этом сегодня на сессии депутатов просил активист Роман Коваль, сообщает корреспондент УНН.
"Она прикована к постели, родила ребенка, поэтому город должен выделить Народному Герою Украины квартиру. Тем более, Яна родилась и выросла в Ровно", - подчеркнул Р.Коваль.
Это предложение отклонили. Городской голова Ровно Владимир Хомко отметил, что город не выделяет жилье никому, разве что может предусмотреть на квартиру деньги.
В то же время посоветовал активистам направить соответствующее обращение, чтобы депутаты его рассмотрели.