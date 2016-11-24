Міська рада Рівного відмовилася надавати квартиру волонтерці Я.Зінкевич

“Вона прикута до ліжка, народила дитину, тому місто має виділити Народному Герою України квартиру. Тим паче, Яна народилася і виросла в Рівному”, — підкреслив Р.Коваль.

Цю пропозицію відхилили. Міський голова рівного Володимир Хомко наголосив, що місто не виділяє житло нікому, хіба може передбачити на квартиру кошти.

Водночас порадив активістам направити відповідне звернення, щоб депутати його розглянули.