Миссия ООН в ЦАР не подтверждает информацию о пытках журналистов с РФ перед убийством

“У нас нет информации о том, что произошло до того момента, как мы нашли их тела, — сказал он. — Так что я не могу подтвердить эту информацию”. Ранее электронное издание Palmares Centrafrique со ссылкой на собственные источники сообщило, что перед убийством российские журналисты в ЦАР были похищены повстанцами и подверглись допросу. При этом издание полагает, что к преступлению могут быть причастны мятежники из мусульманского повстанческого движения “Селека”.

“Сейчас ведется расследование, но на данный момент нет каких-то результатов”, — добавил Монтейро. Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что отряд полиции ООН направился в город Сибю для помощи местной полиции с расследованием произошедшего.

Как сообщал УНН, ООН окажет поддержку власти ЦАР в расследовании убийства российских журналистов.