Місія ООН в ЦАР не підтверджує інформацію про тортури журналістів з РФ перед вбивством

“У нас немає інформації про те, що сталося до того моменту, як ми знайшли їх тіла, — сказав він. — Так що я не можу підтвердити цю інформацію”. Раніше електронне видання Palmares Centrafrique з посиланням на власні джерела повідомило, що перед убивством російські журналісти в ЦАР були викрадені повстанцями і були допитані. При цьому видання вважає, що до злочину можуть бути причетні заколотники з мусульманського повстанського руху “Селек”.

“Зараз ведеться розслідування, але на даний момент немає якихось результатів”, — додав Монтейро. Раніше заступник офіційного представника генерального секретаря ООН Фархан Хак повідомив, що загін поліції ООН попрямував в місто Сібю для допомоги місцевій поліції з розслідуванням події.

Як повідомляв УНН, ООН надасть підтримку владі ЦАР в розслідуванні вбивства російських журналістів.