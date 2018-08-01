Місія ООН в ЦАР не підтверджує інформацію про тортури журналістів з РФ перед вбивством
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Представники ООН, які беруть участь в розслідуванні обставин загибелі трьох російських журналістів в Центральноафриканській Республіці (ЦАР), що не мають відомості про їх викрадення й катування перед вбивством. Про це кореспонденту російського агентства ТАРС повідомив у середу по телефону представник багатопрофільного комплексної місії ООН по стабілізації в ЦАР (МІНУСКА) Володимир Монтейро, інформує УНН.
“У нас немає інформації про те, що сталося до того моменту, як ми знайшли їх тіла, — сказав він. — Так що я не можу підтвердити цю інформацію”. Раніше електронне видання Palmares Centrafrique з посиланням на власні джерела повідомило, що перед убивством російські журналісти в ЦАР були викрадені повстанцями і були допитані. При цьому видання вважає, що до злочину можуть бути причетні заколотники з мусульманського повстанського руху “Селек”.
“Зараз ведеться розслідування, але на даний момент немає якихось результатів”, — додав Монтейро. Раніше заступник офіційного представника генерального секретаря ООН Фархан Хак повідомив, що загін поліції ООН попрямував в місто Сібю для допомоги місцевій поліції з розслідуванням події.
Як повідомляв УНН, ООН надасть підтримку владі ЦАР в розслідуванні вбивства російських журналістів.