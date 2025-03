Миссия на Меркурий: зонд BepiColombo прислал изображение ближайшей к солнцу планеты

Детали

Миссия BepiColombo сделала свой первый облет Меркурия, пройдя на расстоянии 200 километров от поверхности планеты.

Во время полета BepiColombo собирает научные данные и изображения, и отправляет их обратно на Землю.

Миссия, совместно управляемая ESA и Японским агентством аэрокосмических исследований, была запущена в октябре 2018 года. В конечном итоге она сделает шесть полных облетов Меркурия, прежде чем выйдет на орбиту вокруг планеты в декабре 2025 года.

Миссия фактически поместит на орбиту вокруг Меркурия два зонда: планетарный орбитальный аппарат Mercury Planetary Orbiter под руководством ESA и орбитальный магнитосферный Mercury Mercury под управлением JAXA Mio. Орбитальные аппараты останутся сложенными в своей текущей конфигурации с модулем переноса ртути к развертыванию в 2025 году.

Как только космический корабль BepiСolombo приблизится к Меркурию, чтобы выйти на орбиту, часть космического корабля, которая относится к модулю переноса Меркурия, отделится, и два орбитальных аппарата начнут вращаться вокруг планеты.

Оба зонда потратят год на сбор данных, чтобы помочь ученым лучше понять маленькую загадочную планету, например, узнать больше о процессах, происходящих на ее поверхности, и ее магнитном поле. Эта информация может раскрыть происхождение и эволюцию самой близкой к Солнцу планеты.

More incredible first impressions of #Mercury as we made our first #MercuryFlyby last night. I cannot wait to get more data about this truly beautiful planet I hope you enjoy these postcards as much as me in the meantime!https://t.co/GnWRupanhA#ExploreFarther pic.twitter.com/dM1Vd5tSY3

— Bepi (@ESA_Bepi) October 2, 2021

Почему именно Меркурий?

Мало что известно об истории, поверхностьи и атмосфере Меркурия, который, как известно, трудно изучать из-за его близости к Солнцу. Это наименее изученная из четырех каменистых планет внутренней солнечной системы, включая Венеру, Землю и Марс.

Яркость солнца за Меркурием также затрудняет наблюдение за этой планетой с Земли.

BepiColombo придется запускать ксенон с двух из четырех специально разработанных двигателей, чтобы постоянно тормозить против огромного гравитационного притяжения Солнца.

Тепловой экран и титановая изоляция также были применены к космическому кораблю, чтобы защитить его от сильной жары в 350 градусов по Цельсию.

Инструменты на двух орбитальных аппаратах будут исследовать лед в полярных кратерах планеты, почему он имеет магнитное поле и природу "впадин" на поверхности планеты.

Меркурий полон загадок как для такой маленькой планеты. Что действительно известно ученым, так это то, что днем ​​температура на планете может достигать максимума в 430 градусов по Цельсию, но тонкая атмосфера планеты означает, что ночью она может опускаться до минусовых 180 градусов по Цельсию.

Несмотря на то, что Меркурий - ближайшая к Солнцу планета, самой горячей планетой в нашей солнечной системе на самом деле является Венера, потому что у нее плотная атмосфера. Но Меркурий безусловно самая быстрая из планет, совершая один оборот вокруг Солнца каждые 88 дней - вот почему он был назван в честь быстрого, крылатого посланника римских богов.

Если бы мы могли стоять на поверхности Меркурия, Солнце казалось бы в три раза больше, чем на Земле, и солнечный свет было бы ослепительным, потому что на планете он в семь раз ярче.