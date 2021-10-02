Миссия на Меркурий: зонд BepiColombo прислал изображение ближайшей к солнцу планеты
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Самая маленькая планета в нашей солнечной системе была сфотографирована в пятницу европейско-японским космическим зондом, который осуществлял ближайший пролет мимо сферы планеты во время своей семилетней миссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейское космическое агентство (ESA).
Детали
Миссия BepiColombo сделала свой первый облет Меркурия, пройдя на расстоянии 200 километров от поверхности планеты.
Во время полета BepiColombo собирает научные данные и изображения, и отправляет их обратно на Землю.
Миссия, совместно управляемая ESA и Японским агентством аэрокосмических исследований, была запущена в октябре 2018 года. В конечном итоге она сделает шесть полных облетов Меркурия, прежде чем выйдет на орбиту вокруг планеты в декабре 2025 года.
Миссия фактически поместит на орбиту вокруг Меркурия два зонда: планетарный орбитальный аппарат Mercury Planetary Orbiter под руководством ESA и орбитальный магнитосферный Mercury Mercury под управлением JAXA Mio. Орбитальные аппараты останутся сложенными в своей текущей конфигурации с модулем переноса ртути к развертыванию в 2025 году.
Как только космический корабль BepiСolombo приблизится к Меркурию, чтобы выйти на орбиту, часть космического корабля, которая относится к модулю переноса Меркурия, отделится, и два орбитальных аппарата начнут вращаться вокруг планеты.
Оба зонда потратят год на сбор данных, чтобы помочь ученым лучше понять маленькую загадочную планету, например, узнать больше о процессах, происходящих на ее поверхности, и ее магнитном поле. Эта информация может раскрыть происхождение и эволюцию самой близкой к Солнцу планеты.
More incredible first impressions of #Mercury as we made our first #MercuryFlyby last night. I cannot wait to get more data about this truly beautiful planet I hope you enjoy these postcards as much as me in the meantime!https://t.co/GnWRupanhA#ExploreFarther pic.twitter.com/dM1Vd5tSY3— Bepi (@ESA_Bepi) October 2, 2021
Почему именно Меркурий?
Мало что известно об истории, поверхностьи и атмосфере Меркурия, который, как известно, трудно изучать из-за его близости к Солнцу. Это наименее изученная из четырех каменистых планет внутренней солнечной системы, включая Венеру, Землю и Марс.
Яркость солнца за Меркурием также затрудняет наблюдение за этой планетой с Земли.
BepiColombo придется запускать ксенон с двух из четырех специально разработанных двигателей, чтобы постоянно тормозить против огромного гравитационного притяжения Солнца.
Тепловой экран и титановая изоляция также были применены к космическому кораблю, чтобы защитить его от сильной жары в 350 градусов по Цельсию.
Инструменты на двух орбитальных аппаратах будут исследовать лед в полярных кратерах планеты, почему он имеет магнитное поле и природу "впадин" на поверхности планеты.
Меркурий полон загадок как для такой маленькой планеты. Что действительно известно ученым, так это то, что днем температура на планете может достигать максимума в 430 градусов по Цельсию, но тонкая атмосфера планеты означает, что ночью она может опускаться до минусовых 180 градусов по Цельсию.
Несмотря на то, что Меркурий - ближайшая к Солнцу планета, самой горячей планетой в нашей солнечной системе на самом деле является Венера, потому что у нее плотная атмосфера. Но Меркурий безусловно самая быстрая из планет, совершая один оборот вокруг Солнца каждые 88 дней - вот почему он был назван в честь быстрого, крылатого посланника римских богов.
Если бы мы могли стоять на поверхности Меркурия, Солнце казалось бы в три раза больше, чем на Земле, и солнечный свет было бы ослепительным, потому что на планете он в семь раз ярче.