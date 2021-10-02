Годами без рассмотрения: дела НАБУ и САП, которые "замерли" на тормозах

Дело "ПриватБанка"

Чтобы спасти крупнейший частный банк от банкротства, в декабре 2016 года украинское правительство выпустило долговые бумаги на 155 млрд гривен. Этими деньгами "закрыли дыру" в капитале "Привата". Впоследствии правоохранители открыли уголовное производство, которое в 2019 году продолжило расследовать НАБУ. Детективы выясняют пути вывода средств из банка и должны установить круг причастных к этому лиц. Вместе с тем, за 5 лет, до сих пор в деле "Привата" никого не было осуждено. И это несмотря на публичные сведения, например, из отчета международных расследователей "Кролл", содержащего перечень оффшоров, через которые, по данным аудиторов, выводились миллионы долларов в схемах с "депозитам" и "кредитами". В деле уже есть 5 человек, имеющих статус подозреваемых, и на их активы наложены аресты. Однако речь не идет о владельцах банка, а лишь о его должностных лицах. Поэтому, досудебное расследование продолжается. И сколько еще ждать реальных приговоров в производстве - неизвестно.

"Глубоководный выпуск" (Одесса)

Проект под названием "Глубоководный выпуск" стартовал в 2010 году и имел оценочную стоимость - 585 млн грн. Финансировали все из бюджетных средств. Реализацией проекта занималась компания "Ремерцентр", аффилированная с одесским бизнесменом-беглецом Русланом Тарпаном. В 2017 году прокуратура Одесской области сообщила о проведении масштабной спецоперации в рамках расследования схем хищения государственных средств на проекте. Речь об убытках в размере 320 млн грн. Подозрения тогда получили 11 человек, среди которых и сам Руслан Тарпан. Последний с 2017 года находится в розыске МВД. Но так как он скрывается за границей, а в международный розыск и до сих пор не объявлен - чувствует себя, очевидно, безопасно. Фигурантами уголовного производства, в частности, также являются экс-директор управления капитального строительства ОГА Игорь Полуденко и депутат одесского облсовета Вадим Теплицкий. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас производство расследует НАБУ. И с момента передачи дела детективам, информации об успехах в преследовании обвиняемых нет. Зато даже активы главного подозреваемого Тарпана остаются неарестованными и продолжают беспрепятственно "работать" на благо своего бенефициара. К экс-жене подозреваемого Оксане Шишовской правоохранители, похоже, совсем не имеют пока никаких претензий. Хотя документ международно-правового поручения от правоохранителей Монако свидетельствует об участии ее банковских счетов в сомнительных схемах и транзакциях.

Правоохранители Монако в упомянутом поручении просили украинских правоохранителей помочь расследовать легализацию вероятно незаконно полученных средств бывшими супругами.

"Энергосеть"

Одно из самых громких энергетических дел НАБУ - расследование хищения средств "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Николаевоблэнерго". В частности, в "Николаевоблэнерго" аудиторы обнаружили 15,5 миллиона гривен сомнительных долгов, образовавшихся путем предоставления финансовой помощи компании "Энергосеть".

Также, во время досудебного расследования было установлено, что в 2015-2016 годах должностные лица ЧАО "ХК "Энергосеть", ПАО "Черкассыоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго", действуя в интересах частной компании - ЧАО "ХК "Энергосеть", завладели средствами, которые должны были поступить в ПАО "Черкассыоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго", а также осуществили финансовые операции с целью легализации таких средств.

Общие убытки энергоснабжающим компаниям по делу составляют более полумиллиарда гривен, из которых в ходе досудебного расследования возмещено почти 159 млн гривен.

В суд пока был направлен только один эпизод производства - в отношении "Запорожьеоблэнерго" (убытки более 346 млн). Подозрение было вручено экс-директору "Энергосети" и должностным лицам ЧАО. В целом же, за указанные энергетические сделки еще никто так и не осужден. Хотя НАБУ и ведет расследование указанного производства уже более 6 лет.

"Укрнафта"

Национальное антикоррупционное бюро с 2019 года пытающейся согласовать проекты подозрений в рамках дела о возможных злоупотреблениях компании ПАО "Укрнафта". По версии следствия, между "Укрнафтой" и фирмой "Котлас" было заключено 71 договор на поставку нефтепродуктов общей стоимостью 3,48 млрд грн с нарушением устава общества и закона "Об акционерных обществах". В итоге за поставки нефти "Котлас" так и не было уплачено и, как считают детективы, ею завладели и распорядились по своему усмотрению. Происходило это по сговору с чиновниками "Укрнафты". В судах 60 из 71 договора, заключенного между "Укрнафтой" и фирмой "Котлас", удалось признать недействительными.

По словам и.о. руководителя САП Максима Грищука, дело имеет множество эпизодов. Часть из них находится до сих пор в процессе исследования на предмет их доказательности и перспективности. По части эпизодов идут активные следственные действия, однако - конкретики нет. По словам Грищука, это - тайна следствия. Мол, по мнению прокуроров и детективов, нужно провести еще ряд следственных действий. Так что сколько ждать результата от работы детективов - неизвестно.

Пока же результаты громких дел "зависли в воздухе", зарплаты топ-чиновников бьют рекорды. Только за август месяц за свою работу и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук получил более 326 тыс. гривен. Директор НАБУ Артем Сытник заработал 323 тыс., кроме оклада и надбавок, ему насчитали дополнительные выплаты - индексацию, командировочные и отпускные, компенсации за неиспользованный отпуск.