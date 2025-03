Місія на Меркурій: зонд BepiColombo надіслав зображення найближчої до сонця планети

Деталі

Місія BepiColombo зробила свій перший обліт Меркурія, пройшовши на відстані 200 кілометрів від поверхні планети.

Під час польоту BepiColombo збирає наукові дані і зображення, і відправляє їх назад на Землю.

Місія, спільно керована ESA і Японським агентством аерокосмічних досліджень, була запущена в жовтні 2018 року. В кінцевому підсумку вона зробить шість повних обльотів Меркурія, перш ніж вийде на орбіту навколо планети в грудні 2025 року.

Місія фактично помістить на орбіту навколо Меркурія два зонди: планетарний орбітальний апарат Mercury Planetary Orbiter під керівництвом ESA і орбітальний магнітосферний Mercury Mercury під керуванням JAXA Mio. Орбітальні апарати залишаться складеними у своїй поточній конфігурації з модулем перенесення ртуті до розгортання в 2025 році.

Як тільки космічний корабель BepiСolombo наблизиться до Меркурія, щоб вийти на орбіту, частина космічного корабля, що відноситься до модуля переносу Меркурія, відокремиться, і два орбітальних апарати почнуть обертатися навколо планети.

Обидва зонди витратять рік на збір даних, щоб допомогти вченим краще зрозуміти маленьку загадкову планету, наприклад, дізнатися більше про процеси, що відбуваються на її поверхні, і її магнітному полі. Ця інформація може розкрити походження і еволюцію найближчої до Сонця планети.

More incredible first impressions of #Mercury as we made our first #MercuryFlyby last night. I cannot wait to get more data about this truly beautiful planet I hope you enjoy these postcards as much as me in the meantime!https://t.co/GnWRupanhA#ExploreFarther pic.twitter.com/dM1Vd5tSY3

— Bepi (@ESA_Bepi) October 2, 2021

Чому саме Меркурій?

Мало що відомо про історію, поверхню та атмосферу Меркурія, який, як відомо, важко вивчати через його близькість до Сонця. Це найменш вивчена з чотирьох кам'янистих планет внутрішньої сонячної системи, включаючи Венеру, Землю і Марс.

Яскравість сонця за Меркурієм також ускладнює спостереження за цією планетою з Землі.

BepiColombo доведеться запускати ксенон з двох із чотирьох спеціально розроблених двигунів, щоб постійно гальмувати проти величезного гравітаційного тяжіння Сонця.

Тепловий екран і титанова ізоляція також були застосовані до космічного корабля, щоб захистити його від сильної спеки в 350 градусів за Цельсієм.

Інструменти на двох орбітальних апаратах досліджуватимуть лід в полярних кратерах планети, чому він має магнітне поле і природу "западин" на поверхні планети.

Меркурій сповнений загадок як для такої маленької планети. Що дійсно відомо вченим, так це те, що вдень ​​температура на планеті може досягати максимуму в 430 градусів за Цельсієм, але тонка атмосфера планети означає, що вночі вона може опускатися до мінусових 180 градусів за Цельсієм.

Незважаючи на те, що Меркурій - найближча до Сонця планета, найгарячішою планетою в нашій сонячній системі насправді є Венера, тому що у неї щільна атмосфера. Але Меркурій безумовно найшвидша з планет, здійснюючи один оборот навколо Сонця кожні 88 днів - ось чому він був названий на честь швидкого, крилатого посланника римських богів.

Якби ми могли стояти на поверхні Меркурія, Сонце здавалося б в три рази більше, ніж на Землі, і сонячне світло було б сліпучим, тому що на планеті воно в сім разів яскравіше.