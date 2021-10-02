У Києві за добу від коронавірусу померли 22 людини

Цитата

"+534 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 235 596)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Серед захворілих:



299 жінок віком від 18 до 90 років;



172 чоловіки віком від 18 до 87 років;



36 дівчаток від 2 до 17 років і 27 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.



До лікарень столиці госпіталізували 81 хворого на коронавірус, в тому числі 151 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

"+22 летальних випадки від вірусу (загалом 5 428)", - повідомляє мер.

Подолали коронавірус 138 осіб (загалом 221 376).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (103), Деснянському (73) та в Святошинському (67).

Додамо

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 11 809 осіб, зафіксовано 203 летальні випадки.

Днем раніше хворобу діагностували у 12 034 осіб - найбільша кількість з початку квітня.