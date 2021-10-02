У Києві за добу від коронавірусу померли 22 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. За минулу добу коронавірус виявили ще у 534 киян, 22 людини померли, одужали 138 пацієнтів. Про це у Facebook повідомляє Київський міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
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"+534 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 235 596)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Серед захворілих:
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- 299 жінок віком від 18 до 90 років;
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- 172 чоловіки віком від 18 до 87 років;
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- 36 дівчаток від 2 до 17 років і 27 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.
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До лікарень столиці госпіталізували 81 хворого на коронавірус, в тому числі 151 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
"+22 летальних випадки від вірусу (загалом 5 428)", - повідомляє мер.
Подолали коронавірус 138 осіб (загалом 221 376).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (103), Деснянському (73) та в Святошинському (67).
Додамо
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 11 809 осіб, зафіксовано 203 летальні випадки.
Днем раніше хворобу діагностували у 12 034 осіб - найбільша кількість з початку квітня.