В Киеве за сутки от коронавируса умерли 22 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще в 534 киевлян, 22 человека умерли, выздоровели 138 пациентов. Об этом в Facebook сообщает Киевский городской председатель Виталий Кличко, передает УНН.
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"+534 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 235 596)", - говорится в сообщении.
Детали
Среди заболевших:
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- 299 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;
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- 172 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет;
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- 36 девочек от 2 до 17 лет и 27 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.
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В больницы столицы госпитализировали 81 больного коронавирусом, в том числе 151 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
"+22 летальных случая от вируса (всего 5 428)", - сообщает мэр.
Преодолели коронавирус 138 человек (всего 221 376).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (103), Деснянском (73) и в Святошинском (67).
Добавим
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 11 809 человек, зафиксировано 203 летальных исхода.
Днем ранее болезнь диагностировали у 12 034 человек - самое большое количество с начала апреля.