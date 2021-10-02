У Грузію прибули мати і син Саакашвілі, а дружина написала звернення

Деталі

Відзначимо, що на територію Грузії прибули його мати Гіулі Аласанія і син Ніколоз Саакашвілі.

Як заявила мати експрезидента, приїзд Михайла в Грузію став несподіванкою і для неї.

"Це було такою ж несподіванкою, як і для всіх вас. Сьогодні вранці дізналася про це", - зазначила Гіулі Аласанія.

За словами сина, фактор Саакашвілі є великим фактором в боротьбі за порятунок Грузії.

"Це боротьба за порятунок Грузії і Міша є великим фактором в цій боротьбі. Ми його всіляко підтримуємо. Тримайтеся міцно і обов'язково йдіть на референдум", - заявив Ніколоз Саакашвілі.

До слова, колишня перша леді Грузії Сандра Руловс на своїй сторінці в Facebook закликала населення гідно оцінити героїчні і геніальні дії експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі і проголосувати на виборах до місцевих органів самоврядування за гідне майбутнє.

"Він виконав свою обіцянку! Приїхав мирно, проїхав всю країну, сказав як нам діяти і разом з усім ясно показав справжнє обличчя уряду і потворність системи. Завтра ви самі оціните його героїчний і геніальний вчинок - все на референдум!! Міша переможець!" - написала Сандра Руловс.

Слід зазначити, що в день арешту Міхеїла Саакашвілі був опублікований відеозапис, в якому Міхеїл Саакашвілі і депутат Верховної Ради України Ліза Ясько повідомили про створення сім'ї.

Доповнення

Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.

Потім Саакашвілі перевели в колонію Руставі.

Контекст

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі 1 жовтня заявив, що приїхав в Батумі, через вісім років після від'їзду з Грузії.

У той же час в міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що колишній президент не перетинав державний кордон країни.

Що було раніше

Саакашвілі заявив, що 2 жовтня збирається прилетіти в Тбілісі. Фото авіаквитка з Києва він опублікував в Facebook. Влада ж Грузії говорила, що в разі прильоту - політику загрожує в'язниця.

2 жовтня в Грузії пройдуть муніципальні вибори, на яких також будуть обирати в тому числі мера Тбілісі. Зараз мер - представник правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе. Опонентом його буде депутат Ніка Мелія від опозиційної партії "Єдиний національний рух". Її засновником є Саакашвілі.

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.

Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.