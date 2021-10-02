В Грузию прибыли мать и сын Саакашвили, а жена написала обращение

Детали

Отметим, что на территорию Грузии прибыли его мать Гиули Аласания и сын Николоз Саакашвили.

Как заявила мать экс-президента, приезд Михаила в Грузию стало неожиданностью и для нее.

"Это было такой же неожиданностью, как и для всех вас. Сегодня утром узнала об этом", - отметила Гиули Аласания.

По словам сына, фактор Саакашвили является большим фактором в борьбе за спасение Грузии.

"Это борьба за спасение Грузии и Миша является большим фактором в этой борьбе. Мы его всячески поддерживаем. Держитесь крепко и обязательно идите на референдум" - заявил Николоз Саакашвили.

К слову, бывшая первая леди Грузии Сандра Руловс на своей странице в Facebook призывала население достойно оценить героическе и гениальные действия экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и проголосовать на выборах в местные органы самоуправления за достойное будущее.

"Он выполнил свое обещание! Приехал мирно, проехал всю страну, сказал как нам действовать и вместе со всем ясно показал настоящее лицо правительства и уродство системы. Завтра вы сами оцените его героические и гениальный поступок - все на референдум!! Миша победитель!" - написала Сандра Руловс.

Следует отметить, что в день ареста Михеила Саакашвили была опубликована видеозапись, в котором Михеил Саакашвили и депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько сообщили о создании семьи.

Дополнение

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.

Затем Саакашвили перевели в колонию Рустави.

Контекст

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября заявил, что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии.

В то же время в министерстве внутренних дел Грузии заявили, что бывший президент не пересекал государственную границу страны.

Что было раньше

Саакашвили заявил, что 2 октября собирается прилететь в Тбилиси. Фото авиабилета из Киева он опубликовал в Facebook. Власть же Грузии говорила, что в случае прилета - политику грозит тюрьма.

2 октября в Грузии пройдут муниципальные выборы, на которых также будут избирать в том числе мэра Тбилиси. Сейчас мэр - представитель правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Оппонентом его будет депутат Ника Мелия от оппозиционной партии "Единое национальное движение". Ее основателем является Саакашвили.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.