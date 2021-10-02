“Велика фракція”: до Трускавця прибув Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. На з’їзд “Велика фракція” у Трускавець вже прибув Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
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Відзначимо, що кортеж тільки прибув на територію готелю Rixos Prykarpattya. До слова, раніше голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що у Президента буде програмний виступ.
Згодом у СН повідомили, що Зеленський "ознайомлюється з роботою груп, які напрацьовують план реформ на найближчі два роки, та спілкується з народними депутатами".
Додамо
На з’їзд “Великої фракції” у Трускавець вже прибув міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр фінансів Сергій Марченко.
Нагадаємо
Учора голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.
УНН інформував, що на з’їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників.
Серед них спікер парламенту Дмитро Разумков, відставку якого ініціювала фракція “Слуга народу” на чолі з Давидом Арахамією.