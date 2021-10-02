“Велика фракція”: до Трускавця вже прибули Кулеба та Марченко

Цитата

“Я запрошував увесь Кабмін, але не усі зможуть, хтось у відрядженні. Я тут уже бачив Кулебу, він веде оцю панельку миру, бачив Марченко — міністра фінансів, бо буде обговорюватися бюджетний процес, бачив ще здається Чернишова. Десь 5-6 міністрів точно буде”, — відзначив Арахамія.

Деталі

Щодо роботи у групах голова фракції повідомив, що депутати вже записалися в них по інтересах.

“Кожен депутат вже записався у різні групи по інтересах, їх розподілили на п’ять чи шість груп здається. І вони працюватимуть десь півтори-дві години”, заявив Арахамія.

До слова, вчора “слуги” проводили голосування за міністрів та ставили оцінки Раді. Арахамія ж заявив, що результати ще не дивився.

Доповнення

До слова, сьогодні в Трускавці депутати проведуть нараду з Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою, главою МВС Денисом Монастирським і головою НАЗКА Олександром Новіковим.



До Трускавця прибуде і міністр юстиції Денис Малюська.