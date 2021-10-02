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“Велика фракція”: до Трускавця вже прибули Кулеба та Марченко

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. На з’їзд “Великої фракції” у Трускавець вже прибув міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр фінансів Сергій Марченко. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає УНН.

Цитата

“Я запрошував увесь Кабмін, але не усі зможуть, хтось у відрядженні. Я тут уже бачив Кулебу, він веде оцю панельку миру, бачив Марченко — міністра фінансів, бо буде обговорюватися бюджетний процес, бачив ще здається Чернишова. Десь 5-6 міністрів точно буде”, — відзначив Арахамія.

Деталі

Щодо роботи у групах голова фракції повідомив, що депутати вже записалися в них по інтересах.

“Кожен депутат вже записався у різні групи по інтересах, їх розподілили на п’ять чи шість груп здається. І вони працюватимуть десь півтори-дві години”, заявив Арахамія.

До слова, вчора “слуги” проводили голосування за міністрів та ставили оцінки Раді. Арахамія ж заявив, що результати ще не дивився.

Доповнення

До слова, сьогодні в Трускавці депутати проведуть нараду з Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою, главою МВС Денисом Монастирським і головою НАЗКА Олександром Новіковим.

До Трускавця прибуде і міністр юстиції Денис Малюська.

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