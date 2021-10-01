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Заседание "Большой фракции": завтра "слуги" проведут совещание с Монастырским и Венедиктовой

Заседание "Большой фракции": завтра "слуги" проведут совещание с Монастырским и Венедиктовой

Киев  •  УНН

 • 21043 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Завтра в Трускавце во время Большой фракции партии "Слуга народа" депутаты проведут совещание с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, главой МВД Денисом Монастырским и председателем НАПК Александром Новиковым. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук во время брифинга, передает УНН.

Цитата

"Завтра участники Большой фракции проведут совещание с представителями силовых министерств и правоохранительных органов. Мы ожидаем Генерального прокурора Ирину Венедиктову, также руководителя НАПК Новикова и министра внутренних дел Дениса Монастырского", - рассказала Палийчук.

Детали

По ее словам, во время совещания подведут итоги работы и обсудят ключевые идеи законопроектов, которые министерства, ведомства и депутаты будут подавать на рассмотрение парламента.

Палийчук добавила, что после этого нардепы будут работать в группах над детализацией "Плана Трансформации страны" по следующим направлениям:

• Военная безопасность и международные отношения

• Энергетическая независимость и зеленая трансформация

• Человеческий капитал

• Технологическое развитие и рыночные трансформации

• Инфраструктура и местное развитие

• Продовольственный хаб

• Цифровой хаб

• Верховенство права

"Результаты работы групп представляют всем участникам. В обсуждении итогов работы групп примет участие Президент Украины Владимир Зеленский. Он также выступит с речью к участникам. В ближайшее время на основании итогов работы групп и с учетом всех замечаний и предложений, которые прозвучали, будет создано соответствующий план для команды на ближайшие два с половиной года", - сообщила Палийчук.

Также она сообщила, что вечером субботы будет проведено полушутливое подведение итогов, "награждение" лучших депутатов в нескольких "номинациях".

Контекст

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко заявлял, что во время заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце сессии с силовиками не будет.

Дополнение

Сегодня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал заседание "Большой фракции" в Трускавце.

УНН информировал, что на съезде фракции будут поднимать вопрос отставки некоторых министров и чиновников.

Среди них спикер парламента Дмитрий Разумков, отставку которого инициировала фракция "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамия.

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