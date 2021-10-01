Засідання “Великої фракції”: завтра “слуги” проведуть нараду з Монастирським та Венедіктовою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Завтра у Трускавці під час Великої фракції партії “Слуга Народу” депутати проведуть нараду із Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою, очільником МВС Денисом Монастирським та головою НАЗК Олександром Новіковим. Про це повідомила речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук під час брифінгу, передає УНН.
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“Завтра учасники Великої фракції проведуть нараду з представниками силових міністерств та правоохоронних органів. Ми очікуємо на Генерального прокурора Ірину Венедіктову, також на очільника НАЗК Новікова та міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського”, — розповіла Палійчук.
Деталі
За її словами, під час наради підіб’ють підсумки роботи і обговорять ключові ідеї законопроектів, які міністерства, відомства та депутати подаватимуть на розгляд парламенту.
Палійчук додала, що після цього нардепи працюватимуть у групах над деталізацією “Плану Трансформації країни” за такими напрямками:
• Військова безпека та міжнародні відносини
• Енергетична незалежність та зелена трансформація
• Людський капітал
• Технологічний розвиток та ринкові трансформації
• Інфраструктура та місцевий розвиток
• Продовольчий хаб
• Цифровий хаб
• Верховенство права
“Результати роботи груп презентують всім учасникам. У обговорені підсумків роботи груп візьме участь Президент України Володимир Зеленський. Він також виступить з промовою до учасників. Найближчим часом на підставі підсумків роботи груп та з урахуванням всіх зауважень та пропозицій, що пролунали, буде створено відповідний план для команди на найближчі два з половиною роки”, — повідомила Палійчук.
Такоє вона повідомила, що увечері суботи буде проведено напівжартівливе підбиття підсумків, “нагородивши” найкращих депутатів у кількох “номінаціях”.
Контекст
Раніше народний депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко заявляв, що під час засідання фракції “Слуга народу” в Трускавці сесії з силовиками не буде.
Доповнення
Сьогодні голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.
УНН інформував, що на з’їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників.
Серед них спікер парламенту Дмитро Разумков, відставку якого ініціювала фракція “Слуга народу” на чолі з Давидом Арахамією.