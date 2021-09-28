Виїзне засідання "слуг народу" в Трускавці: зустрічі з “силовим блоком” не буде

Деталі

Устенко уточнив, що на порядку денному немає сесії з силовиками, серед яких міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, голова Служби безпеки України Іван Баканов, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, виконуючий обов’язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

На запитання, чи заплановано звіт роботи уряду в особі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Устенко відповів: “Скоріш за все — короткий”.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що під час засідання фракції “Слуга народу” в Трускавці мала відбутись сесія з “силовим блоком”.

Контекст

“Слуги народу” зберуться з 1 по 3 жовтня в Трускавці для обговорення підсумків роботи фракції за 2 роки, а також піднімуть низку важливих питань, серед яких будуть кадрові ротації.

Олексій Устенко раніше повідомляв, що народні депутати фракції “Слуга народу” самі оплачують своє проживання в готелях під час з’їзду в Трускавці.

Народні депутати будуть проживати в готелі “Міротель”, де вартість номерів варіюється від 3 900 грн за ніч (номер класу стандарт) до 20 900 грн (президентський номер).

Крім того, деякі депутати розмістяться в готелі “Лісова пісня”, де вартість номера класу “стандарт” стартує від 2 600 на одну людину.

Сама зустріч депутатів відбудеться в готелі Rixos.