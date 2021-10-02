Не знаю в який момент і чи буде взагалі: речник Зеленського про відставку Разумкова

Цитата

“Я не знаю в який момент і чи буде взагалі відставка Разумкова. Є процедура, є підписні листи, є заповнення листів, потім голосування. Давайте рухатися зараз за процедурою... вона залежить, все ж таки, від Слуги Народу, а не від президента”, — заявив Никифоров.

Деталі

До слова, від питання журналістів щодо того, чи синхронізував Арахамія підписні листи щодо Разумкова із Зеленським, речник ухилився.

Доповнення

На з’їзд “Велика фракція” у Трускавець вже прибув Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Учора голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.

УНН інформував, що на з’їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників.

Серед них спікер парламенту Дмитро Разумков, відставку якого ініціювала фракція “Слуга народу” на чолі з Давидом Арахамією.