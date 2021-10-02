Не знаю в який момент і чи буде взагалі: речник Зеленського про відставку Разумкова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Щодо відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова, речник президента Сергій Никифоров заявив, що не знає в який момент і чи буде взагалі його відставка. Про це він заявив журналістам у Трускавці, передає УНН.
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“Я не знаю в який момент і чи буде взагалі відставка Разумкова. Є процедура, є підписні листи, є заповнення листів, потім голосування. Давайте рухатися зараз за процедурою... вона залежить, все ж таки, від Слуги Народу, а не від президента”, — заявив Никифоров.
Деталі
До слова, від питання журналістів щодо того, чи синхронізував Арахамія підписні листи щодо Разумкова із Зеленським, речник ухилився.
Доповнення
На з’їзд “Велика фракція” у Трускавець вже прибув Президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо
Учора голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.
УНН інформував, що на з’їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників.
Серед них спікер парламенту Дмитро Разумков, відставку якого ініціювала фракція “Слуга народу” на чолі з Давидом Арахамією.