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Не знаю в какой момент и будет ли вообще: пресс-секретарь Зеленского об отставке Разумкова

Не знаю в какой момент и будет ли вообще: пресс-секретарь Зеленского об отставке Разумкова

Киев  •  УНН

 • 19756 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что не знает в какой момент и будет ли вообще его отставка. Об этом он заявил журналистам в Трускавце, передает УНН.

Цитата

"Я не знаю в какой момент и будет ли вообще отставка Разумкова. Есть процедура, есть подписные листы, есть заполнение листов, затем голосование. Давайте двигаться сейчас по процедуре ... она зависит, все же, от Слуги Народа, а не от президента", - заявил Никифоров.

Детали

К слову, от вопроса журналистов относительно того, синхронизировал ли Арахамия подписные листы относительно Разумкова с Зеленским, пресс-секретарь уклонился.

Дополнение

На съезд "Большая фракция" в Трускавец уже прибыл Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним

Вчера председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал заседание "Большой фракции" в Трускавце.

УНН информировал, что на съезде фракции будут затрагиваться вопросы отставки некоторых министров и чиновников.

Среди них спикер парламента Дмитрий Разумков, отставку которого инициировала фракция "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамией.

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